Intento de femicidio: El atacante estaba condenado, pero le habían dado libertad condicional

Un hecho de violencia conmocionó a los vecinos de barrio Hernando de Lerma anoche cuando una mujer resultó gravemente herida.

La mujer de 36 años, se recupera en el hospital San Bernardo, tras ser atacada con arma blanca. El principal apuntado como atacante murió y desde la Fiscalía dieron a conocer detalles.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, informó que la mujer herida continúa hospitalizada con pronóstico reservado. También detallaron que debió ser intervenida quirúrgicamente por las lesiones de arma blanca que sufrió.



Por otro lado, detallaron que se le realizó la autopsia al principal sospechoso, y según detallaron en el informe preliminar, la muerte se habría producido por asfixia por ahorcamiento.

Según se conoció, el presunto atacante tenía antecedentes de violencia de género con otras parejas con las que había mantenido una relación, e incluso se encontraba cumpliendo una condena por tentativa de femicidio, pero estaba con libertad condicional, concedida por el Juzgado de Ejecución de 2º Nominación, lo cual fue apelado oportunamente por la entonces fiscal Mónica Poma, y confirmado en forma posterior por el Tribunal de Impugnación.

Sodero Calvet, aseguró que se encuentran en cumplimiento todas las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido.