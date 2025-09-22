Se investiga ataque a una mujer y muerte de su pareja en el centro de Salta

Anoche, en la zona céntrica de la ciudad de Salta, ocurrió un grave episodio que tiene a las autoridades en plena investigación: una mujer sufrió lesiones con un arma blanca, y su pareja fue hallado sin vida en circunstancias aún por esclarecer.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, junto al fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, lideran las pesquisas. Ambos buscan determinar qué sucedió exactamente, si hubo violencia de género, y las responsabilidades correspondientes.

Según los primeros informes, la mujer, en estado grave, fue trasladada al hospital San Bernardo. Su pareja, señalado como principal sospechoso del ataque, fue encontrado muerto poco después. El cuerpo será sometido a una autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del CIF.

En la escena del hecho trabajaron efectivos de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y personal de la Unidad de Investigación UGAP. Se ordenaron todas las medidas de rigor, en busca de pruebas que permitan reconstruir la secuencia: desde quién fue el agresor hasta las causas de la muerte.

El caso mantiene en alerta a la comunidad local, que exige respuestas claras del sistema judicial y seguridad municipal. Se aguarda que las pericias arrojen luz sobre lo ocurrido para tomar las acciones legales correspondientes.