Tentativa de femicidio seguido de suicidio: La víctima habría discutido por dinero

Un nuevo hecho de sangre enluta a los salteños y tiene que ver con la tentativa de femicidio de una mujer de 36 años quien habría sido gravemente herida con arma blanca por quien sería su pareja en el interior de un inquilinato en calle Virgilio Tedín al 300.

Según las primeras informaciones tras recibir las puñaladas en el estómago, la mujer logró salir a la calle para pedir auxilio, mientras que el hombre habría tomado la decisión de quitarse la vida.

Además a través de QPS surgió una versión que sostiene que la mujer se había acercado al domicilio de este hombre en dicho inquilinato con quien ya no tenía una relación y discutieron por dinero, tras lo cual la mujer habría sido agredida.

A esta versión surgió el testimonio de un mecánico, vecino del inquilinato, que observó todo por una terraza. Vio a la víctima salir ensangrentada y pedir ayuda, tras haber recibido una puñalada en el abdomen. En paralelo, desde la terraza de su taller alcanzó a observar que el agresor se colgaba de una columna en el pasillo del inquilinato y decidió ingresar al lugar y cortar la soga de donde colgaba el hombre e intentó reanimarlo hasta que llegara el personal de emergencias, que al llegar, constataron que ya no presentaba signos vitales y su cuerpo fue derivado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para su autopsia.

En tanto la mujer apuñalada por quien sería su pareja, se encuentra en grave estado en el hospital San Bernardo, donde llegó en código rojo en la noche del lunes.

Son la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet y el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, quienes encabezan una investigación del hecho.