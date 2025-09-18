Chicos lloran por 'Olivia': Buscan recuperar una yegua de equinoterapia que fue robada

Un acto de crueldad ha dejado a un niño desconsolado: la yegua Olivia, un animal fundamental en su proceso de equinoterapia, fue robada de su corral en la localidad de Joaquín V. González, al sur de la provincia. La pérdida de este noble animal ha generado un profundo dolor en el pequeño, que ahora solo puede llorar por la ausencia de su amiga.

¿Qué fue lo que pasó? Según publicó el medio La Ventana Info, el robo de una yegua de color zaino, dejó a la familia Saravia, que la adoptó y cuidó con amor, en una desesperada búsqueda. La madre del pequeño, una reconocida enfermera, clama a quien la tenga que se las devuelva, asegurando que están dispuestos a dar algo a cambio.

La yegua, que tiene una cicatriz en el lomo y la marca “N” en la espalda izquierda, era parte esencial en la rehabilitación del niño, que experimentó una notable mejoría gracias a las terapias con el animal. “Ustedes no tienen idea lo que le cambió la vida a mi niño esta yegua”, expresó la madre, reflejando el vínculo especial que se había creado entre ambos.

La tristeza por la ausencia de Olivia es evidente: El niño, que ha mejorado su calidad de vida gracias al vínculo con el animal, ahora “llora por Olivia”, algo que a su madre “le parte en mil” su corazón, ya que el pequeño no comprende por qué su amiga ya no está en el corral.

La familia pide a la comunidad que se sumen a la búsqueda, compartiendo las imágenes y los datos de la yegua para dar con su paradero. Olivia es más que un animal; es una herramienta de sanación y una compañera que se ganó el corazón del niño y de toda la familia.

Para cualquier información sobre el paradero de Olivia, la familia ha habilitado el número 3877478752. Cualquier dato puede ser de gran ayuda para devolver la alegría y la esperanza a un niño que hoy solo llora por la ausencia de su mejor amiga.