Lo sorprendieron robando una moto y lo castigaron a latigazos en Joaquín V. González

Ayer, un joven fue sorprendido intentando robar una motocicleta en plena madrugada y terminó atado y castigado con un látigo en el barrio Loteo Mario Gerez, en Joaquín V. González.

El propietario de la moto lo ató de pies y manos y lo azotó varias veces, mientras el joven gritaba y lloraba pidiendo que lo liberaran, asegurando que “nunca más” volvería a delinquir.

Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran el castigo que se prolongó incluso hasta la llegada del personal policial.

Tras el violento episodio, los efectivos intervinieron y trasladaron al acusado al hospital local, donde fue revisado médicamente.

Luego, quedó detenido en la Comisaría a disposición de la Fiscalía de Joaquín V. González.