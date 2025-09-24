Cuatro detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela ¿quiénes son?

La búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres mujeres vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca, dio un macabro giro: este miércoles fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela.

"Cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, así definió el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

La casa dónde se encontraron los cuerpos fueron allanados por personal de la DDI de La Matanza, cuando el análisis de las cámaras de seguridad y el impacto de uno de los celulares de las víctimas en una antena de la zona permitieron localizar un domicilio sospechoso. En ese lugar capturaron a dos de los cuatro detenidos hasta el momento.

Los primeros capturados fueron un hombre y una mujer, ambos descubiertos adentro de esa casa en una situación sospechosa: al momento de la irrupción policial, estaban limpiando con lavandina la sangre de las paredes y los pisos.

Al identificar y detener a estas dos primeras personas, los investigadores notificaron de inmediato al fiscal de la causa, Gastón Dupláa, quien dispuso sellar la propiedad y solicitó la intervención del equipo de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, la brigada canina de búsqueda de drogas, restos humanos y localización de personas.

Así fue posible encontrar, en el fondo de la vivienda, una zona de tierra removida que luego reveló la ubicación de los cuerpos. Los restos de Brenda, Morena y Lara -de 20 y 15 años, respectivamente- estaban enterrados en el patio.

A partir del avance de la investigación, se logró identificar a los dueños de la casa, quienes resultaron ser una pareja de nacionalidad peruana. Uno de ellos, un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14, según publicó Infobae.

Tras un trabajo que incluyó la intercepción de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de datos, se detuvo a ambos en un hotel alojamiento.

Los cuatro fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Ante la sospecha de una banda narco involucrada, intervino en la causa la PROCUNAR.