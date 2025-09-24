Vecino discapacitado denunció venta de drogas y le tiraron agua hirviendo

Un hecho repudiable vive el señor Jorge Martínez, un vencio de Orán, que tiene una discapacidad motríz que lo mantiene en silla de rueda.

Según manifestó el hombre que reside sobre calle Los Andes, cerca de la feria de Abastos, hace 1 año viene padeciendo un calvario en mano de vecinos y uno de los hechos más graves ocurrió hace 15 días, cuenta que: “Me tiraron agua hirviendo, estoy todo quemado. En diciembre hice la denuncia porque me vienen agrediendo desde hace tiempo”.

Martínez señaló además que, previo a la agresión, llamó al sistema de emergencias 911, pero no aparecieron, y tuvo que trasladarse en remis hasta el hospital.

A travéz de Radio Ciudad Online explicó que :“Esta situación empezó el 8 de noviembre del año pasado cuando yo denuncié a esta gente por venta de droga. Por ejemplo el pasado 31 de diciembre me dieron una pedrada a la altura de la oreja y me hicieron 10 puntos de sutura”.

Sobre el ataque con agua hiriendo contó que: “Quien me arrojó el agua ya me había amenazado que lo iba a hacer. Vino con una jarra de una pava eléctrica y me tiró el agua encima provocándome quemaduras en el tórax y el estómago. La verdad no me mataron de casualidad”.

Aseguró que solo pide justicia y seguridad para su persona: “Yo hice todas las denuncias como tiene que ser y hasta ahora nadie hizo nada. Mi vida corre peligro todos los días pero parece que esto no le importa a nadie. Yo por condición no me puedo defender como lo haría cualquier vecino, yo no pido la lástima de nadie solo pido justicia y seguridad para mi”,

El hombre además pidió a la comunidad ayuda para poder cambiar su silla de ruedas ya que la actual se encuentra en malas condiciones: “Necesito una silla barata usada porque la que tengo ya no sirve”.