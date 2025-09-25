¡Vamos de compras! Bajaron los precios en el Mercado San Miguel

¡Vamos de compras! Bajaron los precios en el Mercado San MiguelSociedad25/09/2025
Los puesteros informaron que bajaron los precios en muchos de los productos frescos que ofrecen en el Mercado San Miguel, tanto en el edificio central como en el anexo.
Para realizar las compras, deberán acercarse a Av. San Martín 782 o en su anexo, de Pasaje Miramar 433 podrán acceder a frutas y verduras a precios más bajos, favoreciendo la economía familiar.
Los valores relevados son los siguientes:
En frutas:
- Pomelos 4 unidades por $1.000
- Frutillas $3.000 el kilo.
- Manzana roja $2.000 el kilo y $3.000 el kilo.
- Manzana verde $2.000 el kilo.
- Mandarina bergamota $2.000 el kilo.
- Naranja $2.000 el kilo.
- Tanjarina 4 x $1.000
- Bananas $2.000 la docena y $3.000 la docena.
- Mango $4.000 el kilo.
- Carambola (importada) $10.000 el kilo.
- Limones $2.000 la docena.
- Sandía $1.500 el kilo.
- Ananá $5.000 la unidad.
- Ananá por Mitad $3.000.
- Kiwi $8.000 el kilo.
- Melón $2.000, $3.000 y $4.000 el kilo.
- Papaya $3.000 el kilo.
- Arándanos $2.500 la caja chica.
- Palta $6.000 el kilo
Para las verduras y hortalizas los precios son los siguientes:
- Papas 2 kilos $1.000
- Cebolla 1,5 Kilo $1.000
- Lechuga $1.000 la unidad y 2 x $1.000
- Repollo $2.000 la unidad.
- Brócoli $2.000 la unidad.
- Puerro $500 la unidad.
- Espinaca$1.500 el atado.
- Rabanito $1.500 el atado.
- Cebolla de verdeo $1.500 el atado.
- Remolacha $2.000 el paquete.
- Apio, la cuarta $500.
- Choclos $1.000 cada uno.
- Zapallo amarillo $1.500.
- Coreanitos $1.000 el kilo.
- Zapallo brasilero cabutia $1.000 el kilo.
- Zapallitos $1.000 el kilo.
- Zuquini $2.000 el kilo.
- Batata $1.500 el kilo.
- Tomate Cherry $3.000 el kilo.
- Arvejas $3.000 el kilo.
- Chauchas $4.000 el kilo.
- Zanahoria $1.000 el kilo.
- Berenjena $1.500 el kilo.
- Pimiento verde $4.000.
- Pimiento rojo $4.000.
- Tomate grande $1.500 el kilo.
- Tomate chico $1.000 el kilo y medio.
- Pepino $1.500 el kilo.
- Papines $2.000 el kilo.
- Alcachofas 3 x $5.000.
