Alcoholemia récord de 4.71 en Salta: “Era un coma alcohólico prácticamente”

Novedad de las últimas horas fue lo ocurrido en ruta provincial 5, donde un camión quedó atravesado en la calzada, cuyo conductor arrojó un resultado de 4,71 gramos de alcohol en sangre, superando todos los registros conocidos a nivel nacional y provincial, quedándose con “el récord”.

¿Cuál es la gravedad de esto? Al respecto InformateSalta estuvo conversando con la periodista especializada en seguridad vial, Laura Salado, quien no solo remarcó lo alarmante del caso, sino en que vuelve a ser reiterativo la necesidad de tomar conciencia de los peligros que una actitud temeraria esgrime.

Primeramente Salado subrayó que los camioneros “son conductores profesionales, su preparación y capacitación es mayor a la de un particular, son personas con conocimientos más profundos de las implicancias de la conducción irresponsable, además que tienen controles más exhaustivos en las rutas”.

Dicho esto resaltó la paradoja que “al ser personas que conocen su responsabilidad, entonces, si un conductor profesional presenta esta graduación no es solo preocupante, denota una falta de responsabilidad muy grande”, alertó.

“Que una persona con esa graduación no solo esté simbólicamente en un coma alcohólico prácticamente, sino que todas sus capacidades cognitivas, de atención, de percepción, de medición de tiempo, visión y audición, están alteradas, llegar a tal punto se vuelve asesino al volante”, puntualizó en la gravedad del caso.

Con ese análisis, Salado recalcó que el caso vuelve a ser un llamado de atención a la sociedad en sí. “Volvemos a la realidad de reiterar y recordar, pese a que ya se sabe, la necesidad de tener responsabilidad cuando se conduce, de día, de noche, en avenidas, en rutas, jóvenes, mayores, con niños, sin niños… hay una cuestión social urgente a atender, en este sistema todos tenemos responsabilidad”, concluyó.

“Esto evidenció que, aun conociendo los riesgos, perdió total noción y conciencia, aún antes de tomar y conducir”