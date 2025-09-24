¡Hasta las manos! Con 4 .71, un camionero obtuvo el récord de alcoholemia en Salta

Un hecho de extrema irresponsabilidad estuvo a punto de terminar en tragedia en la Ruta Provincial 5, donde un camión quedó atravesado en la calzada, obligando a un colectivo de pasajeros a realizar una brusca maniobra para evitar un choque frontal.

Sin embargo y pese a la gravedad de lo ocurrido, la "frutilla del postre" llegó cuando el test de alcoholemia realizado al conductor del camión arrojó un resultado de 4,71 gramos de alcohol en sangre, superando todos los registros conocidos a nivel nacional y provincial.

Según informó El Tribuno, el grave episodio se registró la mañana de este miércoles, alrededor de las 8.00, en el kilómetro 5 de la mencionada ruta, a la altura del paraje La Estrella. En ese momento, un camión se encontraba atravesado en el camino, bloqueando por completo el paso vehicular.

En el preciso instante, un colectivo con casi todos sus asientos ocupados se acercaba a la zona. Afortunadamente, gracias a la rápida reacción del chofer, la unidad de transporte logró esquivar al camión y evitar una tragedia de mayor gravedad.

Inmediatamente, el conductor del ómnibus dio aviso al Sistema de Emergencias 911. Al lugar llegaron efectivos de la Policía de Salta y de la Vial, quienes realizaron los test de alcoholemia a ambos conductores. Mientras el chofer del colectivo dio negativo, el del camión arrojó la cifra récord.

Según fuentes policiales, la imprudencia del camionero se debió a que se quedó dormido al volante luego de ingerir una cantidad desmedida de alcohol, lo que provocó que el vehículo quedara atravesado y pusiera en riesgo la vida de decenas de personas.

Las autoridades procedieron a secuestrar la licencia de conducir del camionero, a retener el vehículo y a labrar las infracciones correspondientes. Según los primeros datos, el conductor es salteño y estaría vinculado a una empresa de transporte.