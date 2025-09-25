Kevin Benavides cambia las motos por los autos y correrá el Dakar 2026

25/09/2025
El piloto salteño Kevin Benavides, doble campeón del Rally Dakar en motos, anunció oficialmente que inicia una nueva etapa en su carrera: debutará en autos y ya tiene confirmada su participación en la edición 2026 de la competencia más exigente del rally raid mundial.

A sus 36 años, Benavides se subirá a un Taurus de la categoría Challenger del equipo BBR Motorsport, acompañado por el navegante argentino Lisandro Sisterna. Su estreno será en la Baja Marruecos, del 2 al 6 de octubre, y seguirá con el Rally de Marruecos, del 10 al 17 del mismo mes, competencias clave para ganar experiencia en cuatro ruedas.

“Estoy súper motivado por comenzar esta nueva etapa en mi carrera deportiva como piloto de cuatro ruedas. Quiero empezar igual que lo hice en motos: con total compromiso, dedicación y trabajo humilde desde abajo”, expresó el salteño, que buscará sumar la mayor cantidad de kilómetros posibles antes de fin de año para llegar con ritmo al Dakar.

El salto a los autos estaba en sus planes, pero se adelantó luego del accidente sufrido en mayo de 2024, que le provocó un traumatismo encéfalo craneano y la fractura del húmero izquierdo con daño en el nervio radial. A pesar de que pudo correr en el Dakar 2025, en junio decidió dejar definitivamente las motos.

“Mi experiencia en el desierto y en leerlo es algo que pienso aprovechar en esta nueva etapa”

El equipo Team Manager de BBR Motorsport, aseguró: “Su experiencia ganadora y su ética de trabajo lo convierten en una incorporación muy valiosa para el equipo. Nuestra estrategia se centra en pruebas y desarrollo continuo para asegurar que Kevin se adapte rápidamente al auto y llegue al Dakar con las mejores herramientas”.

