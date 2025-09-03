Baltazar Frezze, la promesa salteña: Ganó en el Rally de San Juan y va por el Dakar 2027

El joven piloto salteño Baltazar Frezze Pissoni, de apenas 20 años, se consagró ganador en la quinta y sexta fecha del Campeonato Argentino de Rally Raid (CANAV), disputadas en San Juan.

“Fue un rally de cuatro etapas muy duro por los factores climáticos. El primer día calor, el segundo mucha lluvia y el cuarto lo cerramos con nieve. Súper contento de poder redondear un buen finde y que todas las cosas salieron bien”, contó en diálogo con InformateSalta.

"De ellos aprendo todo lo que es el rally, me abren el camino"

Baltazar compite en la categoría Rally 2 y destaca el apoyo de sus mentores, los hermanos Luciano y Kevin Benavides: “Estoy súper agradecido con ellos porque son de otro planeta, atletas de último nivel. De ellos aprendo todo lo que es el rally, me abren el camino y me van marcando qué cosas se hacen y cuáles no”.

Luciano Benavides y Baltazar Freeze

El salteño estudia abogacía y comenzó en el rally hace apenas un año, aunque ya traía experiencia de tres años en enduro. Hoy tiene la mirada puesta en grandes objetivos: “El mes que viene me voy a Marruecos. Estoy preparando todo para correr el Dakar 2027, para lo cual necesito sumar puntos y licencias. La idea es también correr la última fecha del campeonato argentino, en el que vengo puntero, y ya el año que viene seguir con Portugal, el Ruta 40 y la Isla del Dakar”.

"Poder representar a la provincia en estas carreras es un orgullo enorme”

Con entrenamientos planificados junto a los Benavides y el chileno Pepe Cornejo, Baltazar busca dejar a Salta en lo más alto: “Es una disciplina que no es fácil, pero poder representar a la provincia en estas carreras es un orgullo enorme”.