Fuerte caída de la pobreza en Salta: Pasó de 52.2% al 29.5%

Este jueves se dieron a conocer los indicadores de la pobreza y a nivel nacional los números beneficiaron al país y Salta no fue indiferente.

En comparación al mismo periodo del 2024, donde la pobreza en Salta trepó al 52,2%, en el 2025, alcanzó al 29,5% de los salteños. Por otro lado, la indigencia cayó más de 12 puntos, pasó del 16,5% al 4,1%.

Los indicadores fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y corresponden a los primeros seis meses del año. Se trata de 198.399 personas en situación de pobreza, es decir, 43.072 hogares. En relación a la indigencia, los indicadores apuntan a 27.529 personas y 6.889 hogares.

Con estos indicadores, la provincia se ubica por debajo de los promedios del NOA, que representan al 31%.