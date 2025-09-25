La pobreza cayó al 31,6% en la primera parte del año

Según informó el INDEC, los indicadores de pobreza cayeron a 31,6%. Es indicador significó una caída de más de 20 puntos respecto del mismo período del año pasado, debido a la elevada base de comparación y a la desaceleración de la inflación.

Asimismo, el 6,9% de la población se situó por detrás de la línea de indigencia. Vale remarcar que, durante el último año, el costo de las canastas básicas que se utilizan para medir estos indicadores subió por debajo de la inflación general, lo cual explica estas mejoras, pese a que, en términos generales, los salarios reales se estancaron en los últimos meses.