¡Ayudemos a Alicia! Sufrió varios ACV y necesita seguir su tratamiento

Una vez más apelamos a la solidaridad de los corazones salteños para tenderle una mano a la señora Alicia Pantoja quien vive en Rosario de Lerma y desde 2018 enfrenta una hemiplejia del lado derecho, producto de los 6 ACV químicos y 2 hemorrágico.

Hoy, con una discapacidad del 70%, necesita continuar con sus tratamientos de fisioterapia, pero los costos son cada vez más difíciles de afrontar.

Atenta a esta dificultad su hija, Ivana Acosta y familiares realizarán una lota solidaria para recaudar fondos y contó que: "Este mes lanzamos 200 números, el anterior habíamos hecho 300 y casi los vendimos todos. Pero ahora se nos está haciendo más difícil".

La mujer explicó que el dinero recaudado será destinado a cubrir el tratamiento de Alicia, que incluye fisioterapia y traslados. Si bien su obra social le reconoce parte de los gastos, el reintegro llega con tres meses de demora y solo para tratamientos realizados en Salta Capital, lo que complica aún más la situación.

"Mi mamá estuvo muy comprometida. Quedó con problemas de memoria, sin movilidad del lado derecho y hubo que enseñarle todo de nuevo: comer, escribir, asearse. Fue muy duro. Ella era una mujer muy activa, trabajaba, fue comerciante y muy querida en Rosario", relató su hija por QPS.

Actualmente, Alicia percibe una jubilación mínima por discapacidad, pero no alcanza para cubrir los gastos que demanda su recuperación. Por eso, su familia apela a la solidaridad de los salteños para poder continuar con el tratamiento que necesita

A quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través del Alias: alicia.pantoja.mp o bien contactarse con la familiai al 3874550522 (Ivana Acosta)