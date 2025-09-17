Ayudemos a Verónica, tiene una discapacidad y perdió la pensión: "Pido un plato de comida y trabajo"

Verónica Noelia Mogro es una joven madre soltera que vive en una humilde vivienda del barrio Fraternidad, en la zona sudeste. Padece una discapacidad y, hace un mes, le suspendieron la pensión que percibía.

“Está mal porque no puede contar con esa ayuda. Hace poco había sacado un préstamo y no puede pagar, no tiene otro ingreso”, contaron allegados.

Por estos días sobrevive con la ayuda de su familia. "Me ayudan mi hermana y mi ex suegra para el día a día, porque no tengo como sostener a mis nenas. Es feo, horrible y no sé como hacer, estoy desesperada y preocupada, porque por mi situación de discapacidad no me quieren dar trabajo. Estuve vendiendo sandwichs pero me dijeron que no me iban a dejar tranquila y vivo con miedo".

Hoy la mujer entiende que el único camino es hacer pública su desesperante sitaución para que la comunidad la ayude: "Está mal y junto alimento a través de mi hermana y mi ex suegra que me llama para comer, es la única manera, este mes no cobré. Vivo de familia en familia para que me den un plato de comida. Pido un plato de comida y un trabajo para mí".

Respecto a su pensión explicó que necesita asesoramiento, ya que debe realizar todo el trámite nuevamente. "Tengo un turno para especialista en pie y necesito especialista en columna. Fui al ANSES a Discapacidad y me dijeron que tengo que hacer todo de nuevo y hata que haga esto, ¿Cómo sobrevivo?", agregó.

A quienes quieran colaborar con la joven madre pueden hacerlo contactándola al 3873581253 o donándole alguna ayuda económica a el Alias: NOE-1994 a nombre de (Verónica Noelia Mogro).

Finalmente, la mujer contó por Multivisión que más allá del dramático momento que vive, es víctima de amenazas constantes por parte de la familia de su ex pareja, el cual está preso por sus denuncias.