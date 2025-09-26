Incendios forestales: Alertan por el avance del pasto cubano

Salta se encuentra en alerta por los incendios forestales. Por estos días, incrementa la temperatura y la falta de lluvias aumentan la posibilidad que se generen incendios forestales.

En el NOA, existe un tipo de pasto con flores amarillas que bordean las banquinas, o terrenos baldíos y veredas invadidos por una planta alta y robusta. Esa planta es el Pasto Cubano, también llamado Girasolillo.

Esta planta, más allá de dar un toque de color a la ruta, desde la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, alertaron por la peligrosidad ante la temporada de incendios forestales.

El pasto cubano puede alcanzar hasta cuatro metros de altura en sus primeros años y cada ejemplar produce decenas de miles de semillas, que el viento, los pájaros, el agua o las máquinas dispersan con facilidad. Por eso también se puede divisar en los terrenos baldíos, por ejemplo.

“Cuando se seca, acumula gran cantidad de material inflamable que se convierte en combustible para incendios” alertaron desde la Cámara sobre este tipo de vegetación.



Alertaron sobre las consecuencias sociales y de salud al respecto. “Hay menos visibilidad por la falta de humo en la ruta, pero también ese humo afecta la salud de las personas. Esto es un riesgo para las viviendas también debido a la probabilidad que se pierdan” agregaron.

Para combatir el pasto cubano y reducir la posibilidad de incendios forestales, pidieron limpiar baldíos, cortar y arrancar plantas antes de que florezcan, evitar las quemas en épocas de riesgo, denunciar lotes abandonados con presencia de la maleza, entre otras medidas.