Identifican y difunden el rostro de “Pequeño J”: Capo narco acusado de planear el triple homicidio

"Pequeño J", el líder narco peruano señalado como presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, logró ser identificado. Su nombre es Tony Janzen Valverde Victoriano y tiene 20 años.

Fuentes de la investigación informaron que el sospechoso tiene intenciones de salir del país por lo se decidió difundir su identidad y la imagen de su rostro.

El miércoles por la noche, efectivos de la Policía Bonaerense entraron al barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, para tratar de localizarlo. Pero ya no estaba.

Este viernes, se difundió el video de ese operativo en el barrio que resultó negativo. Allí se ve el momento en que los oficiales ingresan al territorio en busca de un bar en puntual, en el que distintos informantes indicaban que "Pequeño J" solía parar.

El dato había llegado por un comentario de la calle, que señaló el bar y también un domicilio, cuyo tercer piso era uno de los aguantaderos donde el capo narco se refugiaba.

Esta semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había dicho que se cree que "Pequeño J" fue el autor intelectual del triple crimen para "dar un mensaje" a las líneas medias de la organización narcocriminal.

Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), también tiene pedido de captura nacional e internacional como uno de los autores del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

La circular roja de Interpol fue solicitada por Gastón Duplaá, a cargo de la Fiscalía N° 2 de La Matanza y primer fiscal de la causa. A Ozorio le imputa la coautoría del delito de "triple homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

Según la notificación de Interpol, los asesinos "aumentaron intencionalmente y de manera inhumana, el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios" de las víctimas para cometer los crímenes. En tanto, los asesinos hombres utilizaron "su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres".

Para la investigación, que pasó a manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, junto a un grupo de colegas especializados, Ozorio estuvo en la casa de Florencio Varela donde asesinaron a las chicas.

Junto con otros cuatro detenidos en la causa, Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), "aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas" contra las tres chicas con la intención de matarlas.

Por otra parte, este viernes por la noche fue atrapado en Bolivia el quinto detenido. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que fueron trasladadas las jóvenes de La Matanza a Florencia Varela.

Sotacuro, ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, cruzó de la ciudad jujeña de La Quiaca hacia la vecina Villazón, en el sur boliviano. Allí fue detenido en un hospedaje.

Este sábado, se esperaba que fuera derivado a Buenos Aires y entregado a la Justicia de la Provincia, que está a cargo de la investigación. /Clarin