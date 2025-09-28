"Abran los paquetes delante de todos": Persecución policial, un menor herido de bala y secuestro de contrabando

Una noche que parecía tranquila en los barrios Caballito y 25 de Mayo de Orán se transformó en escenario de una persecución policial de alto impacto, que incluyó disparos, gritos, agresiones a móviles policiales y un niño herido.

El hecho ocurrió este sábado por la noche, cuando móviles de la Policía Federal iniciaron una persecución en calle Moro Díaz contra una Renault Kangoo gris y un vehículo tipo taxi, ambos sospechados de transportar mercadería de contrabando.

En pleno operativo, vecinos arrojaron piedras a los patrulleros con la intención de obstaculizar el procedimiento y agredir a los efectivos. En medio de la confusión, un menor resultó herido por un disparo, lo que generó la inmediata preocupación de la comunidad. Hasta el momento no se confirmó oficialmente el estado de salud del niño.

El taxi sospechado fue interceptado en el barrio 25 de Mayo, donde se secuestró mercadería de contrabando. Gente de la zona reclamaron que los paquetes incautados fueran abiertos públicamente, acusando a los efectivos de quedarse luego con los productos.

Las autoridades trabajan para esclarecer tanto las circunstancias de la persecución como el hecho que derivó en la lesión del menor.