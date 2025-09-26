Hombre apuñalado en el motel: Hay una mujer detenida y el atacante está prófugo

Un violento episodio ocurrió ayer por la tarde en un hotel alojamiento ubicado en cercanías a la ruta 50, en la ciudad de Orán. Un hombre resultó gravemente herido con un arma blanca en la zona del ojo y fue trasladado de urgencia primero al hospital San Vicente de Paul y luego a Salta capital para recibir atención especializada.

El Crio. Mayor Santos informó en Orán al Momento que “alrededor de las 15 horas se recibió un llamado alertando sobre la presencia de un hombre herido. La víctima tenía una lesión grave en el ojo provocada por un arma blanca. Fue asistida inmediatamente y derivada para que especialistas continúen con la atención”.

Tras el hecho, una mujer mayor de edad quedó detenida, mientras que un hombre ya identificado permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

El jefe policial agregó que el ataque ocurrió dentro del establecimiento y que “inmediatamente se desplazó personal médico y policial, constatando la gravedad de las lesiones. No se descarta ninguna hipótesis y se trabaja con cámaras de seguridad, testigos y relevamiento de pruebas para esclarecer lo sucedido”.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones y de la Fiscalía interviniente. La víctima continúa en estado delicado.