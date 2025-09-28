Urtubey y Estrada en Vaqueros y Rosario de Lerma: “La fuerza de los salteños va a frenar la motosierra de Milei”

Los candidatos de Fuerza Patria Salta, Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada, acompañados por la senadora nacional Nora Giménez, realizaron una intensa agenda en el Valle de Lerma, con actividades en Vaqueros y Rosario de Lerma junto a vecinos, fiscales y dirigentes.

En Vaqueros, se reunieron con fiscales y referentes para avanzar en la capacitación y el cuidado del voto en el nuevo sistema de Boleta Única Papel.

“Cuidar la fuerza de los salteños empieza por garantizar que cada voto valga”, señalaron los dirigentes.

La jornada incluyó además una recorrida por el mercado vaquereño, las ferias y la parroquia de la Aparecida, donde fueron recibidos con el afecto de los vecinos.

Más tarde, en Rosario de Lerma, participaron de un encuentro con la organización Patria sin Fronteras y luego dialogaron con vecinos del barrio 200 Viviendas, quienes expresaron sus preocupaciones frente al ajuste del gobierno nacional.

“Los que menos tienen son los que más sufren la motosierra de Milei”, advirtió Urtubey. Los vecinos plantearon la falta de respuestas de las obras sociales y el calvario burocrático para acceder a prestaciones de salud. Una madre relató: “Tengo que estar con abogados y recursos para lograr el tratamiento de mi hijo con autismo. Necesita cinco profesionales que lo atiendan y la obra social se niega a cubrirlo”.

Urtubey, Estrada y Giménez remarcaron que la organización de la comunidad y la unidad de los salteños serán la herramienta para defender los derechos y poner un freno a las políticas de ajuste que golpean al interior del país.