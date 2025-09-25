Urtubey y Estrada recibieron en Tartagal el apoyo del Frente Patria Grande y Argentina Humana

Los candidatos de Fuerza Patria Salta a senador nacional, Juan Manuel Urtubey y a diputado nacional, Emiliano Estrada participaron en una reunión clave junto a referentes del Frente Patria Grande y Argentina Humana, en el kilómetro 5 de la Ruta 86, donde dialogaron con comunidades originarias del norte salteño y recibieron un fuerte respaldo de la lista nacional que encabeza Juan Grabois.

Durante el encuentro, Urtubey afirmó que su regreso a la actividad política responde a una "obligación moral" frente al "desastre que está haciendo el gobierno nacional". “Yo me había alejado porque creía que había cumplido un ciclo, que era momento de que venga gente nueva. Pero hoy, frente a esta crisis, tenemos que alzar la voz para defender los derechos de nuestra gente, sobre todo de quienes más la están pasando mal”, expresó.

Además, llamó a recuperar los valores del campo popular y a fortalecer la representación parlamentaria para defender la educación pública, los derechos de los jubilados, el desarrollo científico y tecnológico, y la soberanía nacional.

Acompañamiento

Desde Patria Grande y Argentina Humana se confirmó el acompañamiento activo a la lista de Fuerza Patria Salta, planteando que es estratégico conservar representación en ambas cámaras del Congreso para frenar el avance del proyecto político impulsado por Javier Milei, al que calificaron como “anti-popular”.

También denunciaron la fragmentación del movimiento popular salteño, dividido entre un sector aliado al oficialismo provincial y otro aún sin conducción clara frente a la avanzada liberal. En ese marco, coincidieron en que la tarea inmediata es derrotar a Milei en octubre para abrir el camino hacia la construcción de una alternativa popular competitiva de cara a 2027 y para ello los candidatos son Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada.