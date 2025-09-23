Urtubey insiste en la necesidad de “ponerle un freno” al ajuste de Milei

El exgobernador de Salta confirmó su regreso a la política como candidato a senador nacional por Fuerza Patria. Dice que volvió por una “obligación moral” frente al rumbo del Gobierno de Javier Milei y promete unificar al peronismo salteño para defender a la provincia.

“Salta necesita una voz en el Congreso”



Juan Manuel Urtubey, quien gobernó la provincia entre 2007 y 2019, competirá por una banca en el Senado con el sello Fuerza Patria, con la mira puesta en fortalecer la oposición en Salta y proyectar ese armado a nivel nacional.

“El ajuste golpea fuerte a las provincias. Salta necesita una voz que defienda sus intereses”, señaló el exmandatario, planteando que su espacio buscará ser una alternativa sólida frente a las medidas del Gobierno nacional.

Desde Fuerza Patria, Urtubey apuesta a reunificar al peronismo local. En campaña, promete priorizar temas que —asegura— hoy preocupan a los salteños: inseguridad, infraestructura y un Estado presente que garantice derechos básicos. También cuestionó el impacto en jubilaciones y en la inversión pública: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se desmantelan políticas que sostienen a nuestra gente”.

Al repasar su paso por la Gobernación, destacó el impulso a la obra pública y programas como el Fondo de Reparación Histórica, con obras para el interior provincial. Ahora, afirma que el desafío es cuidar lo hecho y recuperar lo perdido en un contexto económico y social adverso.

Campaña al ras del suelo



Urtubey adelantó que su estrategia será recorrer la provincia, escuchar a los vecinos y acercar propuestas concretas. Señaló que los sondeos —según su lectura— muestran desgaste del oficialismo nacional y “creciente apoyo” a su espacio en Salta. “Las legislativas serán un punto de inflexión: elegir entre avalar el ajuste o ponerle un freno”, planteó.

Tras doce años al frente del Ejecutivo y un período fuera del día a día, dice haber tomado nota de aciertos y errores y valora el rol de las redes sociales para conectar con la ciudadanía. “Hoy la política se hace desde abajo, hablando con la gente, no desde un escritorio”, remarcó.

Con la vista puesta en el Senado, Urtubey propone un proyecto que combine defensa de los intereses salteños con una visión federal. En medio de la crisis, busca ordenar al peronismo y ofrecer una opción a quienes —dice— están cansados de promesas vacías. “Salta siempre fue resiliente; ahora toca pelear por un futuro mejor”, cerró.