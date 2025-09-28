Lo sorprendieron con un gato a la madrugada y quedó demorado

La madrugada de este domingo, efectivos de la División Seguridad Urbana de Metán demoraron a un hombre de 27 años durante un patrullaje preventivo en la intersección de calles Alberdi y Jujuy, en barrio Alberdi.

Durante la intervención, los policías detectaron que el sujeto transportaba un gato hidráulico, del cual no pudo justificar ni su propiedad ni su procedencia.

Ante esta situación, el elemento fue secuestrado y el caso quedó a disposición de la Fiscalía Penal 1, que deberá continuar con las actuaciones correspondientes.