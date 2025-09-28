Menores protagonizaron grave siniestro vial en Cerrillos, hay dos heridos con código rojo

Un violento siniestro vial se registró esta madrugada, minutos antes de las 6, en ruta provincial 88, en el tramo que une la ruta nacional 68 con la ruta provincial 21, entre Cerrillos y Las Palmas.

De acuerdo con los primeros informes, los cinco ocupantes del vehículo, una camioneta Nissan Frontier, serían todos menores de entre 16 y 17 años. El rodado habría perdido el control en una curva, impactó contra un árbol y terminó volcando, quedando con las ruedas hacia arriba.

Dos de los jóvenes debieron ser trasladados en código rojo al Hospital San Bernardo, con diagnóstico de politraumatismos múltiples. Los otros tres fueron asistidos en el nosocomio local, a la espera de derivación para una valoración más compleja.

En el lugar trabaja personal policial, que permanece en resguardo de la zona, mientras se aguarda un nuevo parte médico sobre el estado de los lesionados.

El hecho generó gran conmoción en la comunidad, dado que todos los involucrados son menores de edad.