La moto no pasó la prueba: Cayó en Villa Primavera con papeles truchos

Durante la tarde de ayer, en un patrullaje preventivo realizado por motoristas de Emergencias Policiales de Capital, se detectó a un conductor que circulaba en una motocicleta con la numeración de motor adulterada, en el barrio Villa Primavera.

El hombre, mayor de edad, fue demorado y puesto a disposición de la Justicia, mientras que el rodado quedó secuestrado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal 5, que dispuso las actuaciones correspondientes.