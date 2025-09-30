Denunciaron a un empleado municipal de Embarcación por presuntas amenazas

Los vecinos de Embarcación viven un momento complicado tras la denuncia contra un empleado municipal. Según publicó el periodista Ariel Costilla en sus redes sociales, el trabajador estaría acusado por presuntas amenazas y extorsión.

La denunciante es una trabajadora de limpieza de ese lugar quien dio a conocer que no fue a trabajar por duelo debido a la muerte de su suegra. Cuando fue a cobrar le pagaron la quincena $80 mil pesos.



El trabajador le habría pedido $ 30 mil por cubrirla en las faltas y que también "la cito al lugar en horario nocturno para que mantenga el trabajo".

La mujer radicó denuncia en la Comisaría Primera de ese lugar.