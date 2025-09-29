Imputaron a Pablo López: Habría ejercido violencia de género desde 2019

El fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, imputó al expulsado concejal libertario, Pablo López.

El libertario fue denunciado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (dos hechos), privación ilegítima de la libertad agravada (dos hechos) y concusión, en concurso real.

Durante la audiencia de imputación, el ex edil acusado asistió acompañado de su abogado defensor, se abstuvo de declarar y no prestó consentimiento para la realización del examen psicológico.



Según las declaraciones de la denunciante, los hechos comenzaron en el año 2019 y se prolongaron hasta el 2025. López está acusado de ejercer violencia física, psicológica, económica y sexual.

El fiscal Martearena sostuvo que existen elementos probatorios suficientes para formular la imputación en esta etapa del proceso, tales como declaraciones testimoniales, informes interdisciplinarios y registros de conversaciones.

López está acusado de ejercer violencia física, psicológica, económica y sexual

Por otro lado, en relación con los hechos de índole sexual denunciados, el Fiscal indicó que se continuará con la producción de prueba, incluyendo pericias, testimonios y el análisis de dispositivos electrónicos, para determinar la calificación legal correspondiente y una eventual ampliación de la imputación.