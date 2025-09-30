Revelan que Javier Saavedra seguía el caso en internet y hasta se unió al grupo de "Justicia por Jimena"

Ayer, en el marco del juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido en Vaqueros el 27 de enero de 2017, se conoció que durante un allanamiento en la vivienda de Javier "Chino" Saavedra, quien se quitó la vida horas previo al inicio de las audiencias, se secuestró una notebook en la que se encontraron numerosas búsquedas relacionadas exclusivamente al caso Salas.

De acuerdo a lo informado en la audiencia, no había rastros de consultas sobre otros hechos policiales, lo que evidenció un seguimiento particular del crimen.

La investigación también detectó que, en 2018, el perfil de Facebook de Javier Saavedra se unió al grupo “Justicia por Jimena Salas” y activó una alerta para que cada vez que alguien publicara contenido sobre la causa, le llegara una notificación directa a su correo electrónico.

En la oportunidad, también declaró uno de los testigos que hizo un repaso pormenorizado de la línea investigativa iniciada en abril de 2022. Señaló que el “abrepuertas” fue el pretexto de la perrita perdida.

El dato de las fotografías de la caniche gris tomadas por Jimena Salas el día del ataque (recuperadas de restos de su celular encontrados en la banquina de la Ruta 9) fue reforzado por el testimonio de vecinas de la zona que también habían tenido contacto con un sujeto que andaba preguntando por los dueños de una perrita gris.

En el transcurso de la investigación se constató que el número telefónico que le había dictado el sujeto era igual al del celular del abonado Javier Saavedra, con alteración de posición de dos dígitos.

Tras la detención de Javier Saavedra en Santa Victoria Este se realizó la prueba de ADN que dio positivo para una de las muestras colectadas en la casa de la víctima.