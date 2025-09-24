Femicidio de Jimena Salas, que hizo la mujer las últimas horas con vida

El día de su asesinato, el 27 de enero de 2017, Jimena Salas salió de su casa en calle Las Virginias 164, del barrio San Nicolás, ubicado en Vaqueros, a las 8.30. Luego de darle algunas instrucciones a Paula, la niñera que se quedó con sus hijas mellizas, de 3 años, subió al automóvil Toyota Corolla de su esposo, Nicolás Cajal Gaufín y salieron en dirección a la ciudad.

Él iba a su trabajo de gerente en la única sucursal de Garbarino que, en ese entonces, había en Salta. Ella, se dirigía a su segunda clase de natación en el natatorio “Crol”, ubicado en calle 25 de Mayo 772. La primera lección la tuvo dos días antes, el 25 de ese mes.

InformateSalta conoció lo declarado por su marido al respecto de ese día. Cajal Gaufin dijo que aprender a nadar era una cuenta pendiente de Jimena y ese año se mostró decidida por lo que se anotó para hacerlo.

Volviendo al relato de ese día, el hombre relató que se despidió de ella en calle Sarmiento, a la altura del Instituto Alas, desde donde iba caminando a la segunda clase de natación.

Cajal Gaufín contó que volvió a saber de ellas después de las 11 horas, cuando fue a la oficina central del correo, en calle Deán Funes, para retirar un paquete que venía dirigido a Jimena. Dentro venía un bolso que era para su esposa. La compra se había hechos unos días antes a través de Mercadolibre.

A las 11.22, cuando se encontraba por el estacionamiento San José, le tomó una foto al bolso y las mandó por WhatsApp a Jimena. Ella le respondió a las 11.30, con la frase: “abrilo”. Así lo hizo, tomó las fotos con el bolso abierto y a los dos minutos le pasó las imágenes.

En el acto, respondió emocionada por el regalo. “gracias por mimarme tanto”, decía uno de sus mensajes, seguido de un “Te amo”. El la correspondió, también le escribió “te amo”. Unos minutos después, a las 11.34, la llamó y le confirmó que iba a comer a casa, a lo que ella le contesto que tendría lista la comida.

Más tarde, a las 13.05, Cajal Gaufín salió del trabajo y fue al estacionamiento, desde donde llamó a Jimena, pero ella no contestó a ese llamado ni al segundo hecho a las 13.15, pues a esa hora, yacía en el piso del living comedor de su casa, asesinada de más de cuarenta cuchilladas.

Hallazgo

Al llegar a la entrada de Vaqueros, su esposo se detuvo a comprar frutas en una verdulería. Luego siguió viaje a su casa. Al llegar, se bajó del auto, con el bolso que había retirado del correo y la bolsa de frutas en mano se acercó a la puerta de la cerca, donde vio algo extraño: en el alambrado, al lado del candado, colgaba las llaves de la casa de Jimena.

La puerta era de madera y, según aseguró el viudo, su esposa no solía dejar el candado puesta, cerraba y no le abría a nadie, a menos que se alguien conocido. No había signos de estar violentada, por lo que ingresó y cruzó el patio delantero.

Frente a la puerta de casa, abrió con sus llaves y al pisar el comedor, lo primero que vio fueron los pies de Jimena, que estaba tendida en el piso. Dejó caer los bolsos que llevaba, se acercó hasta el cuerpo de su esposa, quien estaba boca abajo, con la cabeza mirando hacia la ventana.

Dijo que su ropa estaba un poco levantada, pues se veía su ropa interior, pero todo su cuerpo y el rostro estaba ensangrentado. Su primer impulso fue tomarle el pulso en el cuello, pero ya no tenía. Además, el cuerpo estaba frío.

La reacción siguiente fue ir busca de sus hijas, así que fue al cuarto de las nenas, pero no estaban allí, por lo que revisó su dormitorio y tampoco estaban ahí, aunque sí notó otra evidencia de los criminales: un joyero de Jimena estaba dado vuelta sobre la cama matrimonial.

Revisó de nuevo el comedor, la cocina y hasta el fondo de la vivienda, sin ningún éxito, así que llamó al 911. Luego regresó al interior de la casa para revisar el baño, donde encontró a sus hijas encerradas, aunque la puerta no fue trabada.