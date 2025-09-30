La confundió con su esposa y la mató de una puñalada en plena calle

Un terrible hecho de sangre ocurrido en Oran en el año 2023, es noticia nuevamente tras la condena del acusado de quitarle la vida a una joven mujer en la vía pública.

La víctima fue identificada como Beatríz de 26 años de edad,oriunda de Bermejo y recientemente recibida de la Universidad. Esa fátidica noche del 20 de Octubre del 2023, ella se encontraba parada en la intersección de calles Los Andes y French de barrio Estación, cuando un sujeto la tomó por detrás y le asestó una puñalada en el pecho.

La joven perdió la vida y con el correr de las horas, se pudo concer que su atacante era un bagayero, identificado como Ramiro Jeréz de 56 años, también oriundo de Bermejo, Bolivia, como su víctima. Además se supo que tras el ataque a Beatríz, huyó a Bermejo y que habría atacado a la joven por error.

Al parecer el agresor que consumía bebidas alcoholicas, estaba en alguna situación violenta con su esposa y decidió salir a la calle a buscarla y es en ese momento que habría confundido a la víctima con su mujer,provocándole la muerte.

Meses fugado y un juicio abreviado

Ramiro Jeréz, tras el femicidio de Beatríz estuvo prófugo hasta el mes de Abril, cuando es finalmente detenido, extraditado y finalmente en un Juicio abreviado, recibió una condena de 15 años de prisión efectiva.

Además se conoció que el sujeto tenía antecedentes por violencia sobre su mujer a la que habría querido asesinar en aquel momento, publicó Multivisión.