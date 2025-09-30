Tartagal: Un hombre fue condenado por abusar sexualmente de su sobrina

El pasado 4 de marzo un hombre realizaba unos arreglos en la casa de su hermana mientras ella no se encontraba en el lugar. Pero cuando la mujer volvió lo encontró saliendo del dormitorio de su hija de 8 años. Le preguntó qué estaba haciendo ahí y dónde estaba la niña, pero él la ignoró y salió sin decirle nada.

Desde adentro del dormitorio la niña llorando llamó a su mamá y le contó que su tío había entrado en la habitación, le quitó su ropa y le tocó sus partes íntimas. Fue en ese momento que la mujer salió de la casa a radicar la denuncia correspondiente.

La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, condenó al hombre de 64 años por ser autor del delito de abuso sexual simple.

Cumplirá la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y reglas de conductas. Esta condena tuvo lugar en el marco de un acuerdo de juicio abreviado al que llegaron la fiscalía y la defensa a raíz del cual el acusado reconoció haber cometido el delito por el que había sido imputado. Finalmente será inscripto en Banco de Datos Genéticos correspondiente.