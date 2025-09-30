Cuenta regresiva para la Feria de Arte de Salta, lo mejor del NOA en un solo lugar

La segunda edición de la Feria de Arte de Salta (FAS 2025) ya tiene fecha y sede confirmada: se realizará del 21 al 23 de noviembre en Condominio La Trinidad, un nuevo espacio de San Lorenzo Chico.

El evento contará con la participación de 32 galerías de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Santa Fe y Buenos Aires, que presentarán obras de más de 205 artistas de la Región NOA.

FAS 2025 se consolida como la única feria de su tipo en el norte argentino. El 22 de septiembre cerró la convocatoria para galerías que representaran artistas del NOA y, tras un proceso de selección del Comité Ejecutivo, se definió la nómina de espacios que participarán de esta edición.

El encuentro es organizado por el grupo ACCIONARTE - integrado por Virginia Blaquier, Esteban Drincovich, Alfredo Muñoz y Claudia Lamas - en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Provincia. Además, cuenta con el apoyo de Proyecto Norte como socio estratégico, responsable del desarrollo del predio que albergará la feria.

Los objetivos de FAS 2025 apuntan a promover el arte contemporáneo, apoyar a artistas locales, impulsar el turismo cultural, fomentar un mercado del arte y posicionar a Salta como un polo de referencia en el NOA.

Entre las galerías participantes se encuentran: Rosario Cornejo, LuCo Arte, Alnorte, Remota, Mamoré, Espacio 25, La Arte, Rayuela, Casagalería, BAC, Kiosko, Nativa Arte+Diseño, Otto, Biga, El Espejo, Aura, SASHA D, Tierra, The White Lodge, Local 15, Diego Obligado, Estudio Abasto, Fausto, Biomba, Gascon, Espacio Nuevo, Serna, Maleza, UNCU, Quilla, Un Muro y Satélite.