San Lorenzo Chico: Proteccionista denuncia en redes el traslado sospechoso de pitbulls atados

Un nuevo caso de presunto maltrato animal generó indignación en San Lorenzo Chico, donde una mujer proteccionista filmó y denunció públicamente a un grupo de hombres que trasladaban en una camioneta al menos seis perros de raza pitbull —algunos mestizos— atados del cuello y en condiciones preocupantes.

Según relató la denunciante, uno de los animales lloraba con desesperación y fue golpeado por el conductor del vehículo, hecho que motivó su intervención. Al consultarle al hombre, éste aseguró que “solo ayudaba” a transportar a los animales hasta una finca, pero luego apareció otra persona que se identificó como el dueño y dio una versión distinta, señalando que los llevaba a una veterinaria.

La situación despertó sospechas, ya que los perros estaban visiblemente atemorizados y sujetos de manera poco segura. Además, la proteccionista recordó que en la zona de La Ciénaga y Atocha persisten prácticas clandestinas vinculadas al maltrato animal, como peleas de perros, domas y explotación de animales, que durante años se han denunciado sin respuestas efectivas.

La mujer aseguró contar con la patente del vehículo y las identidades de los hombres involucrados, aunque por el momento no las hará públicas hasta corroborar si los perros eran trasladados compulsivamente o si pertenecen realmente a estas personas.

El caso reaviva la preocupación por la falta de control y sanción frente al maltrato animal, y la necesidad de que las autoridades municipales y provinciales refuercen la prevención y el castigo de estas prácticas que atentan contra el bienestar de los animales.