¿Qué pasa con el dólar? Subió $125 en el mes y algunas billeteras dejaron de vender

El dólar blue cerró septiembre con un fuerte salto de $125 (+9,5%), en medio de crecientes expectativas de devaluación que impactaron en todas las cotizaciones de la divisa. Con este movimiento, el paralelo quedó en una posición intermedia entre el dólar oficial y los financieros.

Este viernes, el billete informal avanzó $15 y se ubicó en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, de acuerdo con operadores consultados por Ámbito. De esta manera, terminó casi 5% por encima del tipo de cambio mayorista oficial, 3% por debajo del MEP y 6% por detrás del contado con liquidación (CCL).

Además, algunas billeteras virtuales encabezadas por Cocó dejaron de vender dólar oficial lo que causó que muchos usuarios se vuelquen a los financieros y comiencen las especulaciones.