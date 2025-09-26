El Banco Central aplicó restricciones para quienes compren dólar oficial

El Banco Central (BCRA) volvió a generalizar la restricción cruzada que impide operar simultáneamente en el mercado de cambios oficial y en los dólares financieros. La medida ya estaba vigente para directivos y gerentes de empresas financieras, pero ahora también para "personas humanas", lo cual en los hechos refleja un mayor endurecimiento del cepo.

A través de la comunicación "A" 8336, el BCRA determinó que, a partir del 26 de septiembre, cuando una persona o empresa quiera comprar dólares al tipo de cambio oficial, deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a no vender dólar MEP o CCL durante tres meses.



"En todos los casos, la entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que se compromete a no concertar, de manera directa o indirecta, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes", fue el textual de la autoridad monetaria.