Feriado XXL en Salta: Libros, música, mimos y payasos para todos los gustos

Se aproxima un nuevo feriado largo que incluye los días 10, 11 y 12, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con el fin de potenciar el turismo y favorecer a las economías regionales.

Si te quedás en la ciudad, te dejamos una lista de actividades para disfrutar de un fin de semana cargado de exposiciones, ferias, conciertos y payasos.

Sí, leíste bien: ¡payasos! Porque se realizará el 16º Encuentro Internacional de Mimos y Payasos – Salta, que tendrá lugar en los municipios de Tartagal, General Ballivián, Salta Capital, Vaqueros, Rosario de Lerma, San Ramón de la Nueva Orán y Salvador Mazza.

Para los amantes de la música, el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia presentará los días 9 y 10, a las 21, la función “Noche de Cine Sinfónico”, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Salta, que interpretará piezas musicales de películas famosas como El Padrino, La lista de Schindler, James Bond 007, entre otras. Las entradas costarán entre $6.000 y $10.000.

Y, por último, la 15ª Feria del Libro se lucirá con más de 40 stands de editoriales locales, regionales e internacionales, además de espacios gastronómicos. El evento contará con invitados ilustres de la literatura como Darío Sztajnszrajber, Noé Jitrik y Alejandro Bercovich. La entrada será libre y gratuita, y se llevará a cabo en la Usina Cultural.