Verano y Fiestas en Salta: Atardeceres con DJs y propuestas gastronómicas en Nochebuena

Sunset Güemes

El último fin de semana, el Paseo Güemes fue escenario de una propuesta que combinó música y gastronomía: DJs en vivo acompañaron la actividad de bares y restaurantes de la zona, en una iniciativa impulsada por la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta con el objetivo de dinamizar el consumo y seguir fortaleciendo la oferta turística de la ciudad: "Sunset Güemes".

“La idea es hacer tres más de acá hasta que termine el verano, uno en enero, uno en febrero y uno en marzo”

En diálogo con InformateSalta, el presidente de la entidad, Juan Chibán, valoró de manera positiva la experiencia y remarcó la importancia de generar acciones que sumen atractivo a los polos gastronómicos locales. “La respuesta fue muy buena, la gente acompañó y se logró un clima distinto, que invita a quedarse, recorrer y consumir”, señaló.

Desde la Cámara no descartan repetir este tipo de iniciativas durante el verano, entendiendo que la música y las propuestas culturales se consolidan como un complemento clave, especialmente en los paseos gastronómicos de la ciudad: “La idea es hacer tres más de acá hasta que termine el verano, uno en enero, uno en febrero y uno en marzo”.

Restaurantes abiertos en Nochebuena

En la antesala de Navidad, la Cámara también difundió el listado de restaurantes y hoteles que abrirán sus puertas el 24 de diciembre, con el objetivo de brindar alternativas tanto a salteños como a turistas que eligen la ciudad para pasar las Fiestas.

“Es importante que quienes visitan Salta sepan que hay opciones para salir a cenar en Nochebuena"

“Es importante que quienes visitan Salta sepan que hay opciones para salir a cenar en Nochebuena, y que los residentes también puedan elegir dónde celebrar”, explicó Chibán, al tiempo que destacó el esfuerzo del sector gastronómico en un contexto económico complejo.

A través de sus redes sociales, la Cámara difundió un carrusel informativo con los establecimientos adheridos, entre los que se incluyen hoteles, restaurantes, peñas y propuestas con modalidad presencial y take away, distribuidos en distintos puntos de la ciudad y alrededores.

