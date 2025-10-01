En su viaje a Perú ¿Pequeño J estuvo en Salta?

Pequeño J, el principal indicado por el triple femicidio de Florencio Varela fue capturado hace 24 horas en Perú.

Tras escapar de Buenos Aires, sospechan que habria viajado aparentemente en colectivo hasta el norte del país. En su huída, mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico.

Aparentemente pasó por Salta, en su paso a Jujuy, en alguna empresa de colectivo, hasta donde habría llegado a La Quiaca, para cruzar por allí por pasos irregulares al vecino país de Bolivia por la localidad de Villazón.



Una vez allí, se traslado al pueblo fronterizo de Desahuadero, aparentemente nuevamente apoyándose en colectivos, por donde cruzó a Perú, también por pasos irregulares.

El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.