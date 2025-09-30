Dónde estaba escondido y cómo atraparon a "Pequeño J" en Perú

Según los investigadores, Valverde Victoriano fue interceptado cuando intentaba esconderse dentro de un camión a la altura del kilómetro 70.

Las fuerzas de seguridad ya lo venían rastreando mediante antenas de telefonía y montaron un operativo sobre la ruta, donde finalmente lograron detener el vehículo y descubrir su paradero.

Los investigadores sospechaban que el joven iba a reunirse con Matías Agustín Ozorio, considerado su mano derecha, quien había sido capturado horas antes en el mismo país. A diferencia de este último, que escapó por Paraguay, Victoriano se habría fugado a través de Bolivia para reunirse con su mano derecha, encuentro que finalmente no se llevó a cabo porque ambos fueron atrapados.

La detención de “Pequeño J” se da en el marco de una intensa persecución internacional, luego de que las pruebas lo vincularan directamente con la brutal muerte de tres chicas Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, un caso que conmocionó a toda la Argentina.

Bullrich tras la detención de Pequeño J

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, felicitó esta noche a la Policía de Perú por haber atrapado al narco "Pequeño J".

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.



"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga", escribió en su cuenta de X, Bullrich.