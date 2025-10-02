Dólar en Salta: "No sabés cuál va a ser la noticia, entonces no sabés qué decisión tomar"

El contador, máster y doctor en Economía, Lucas Dapena, analizó la situación cambiaria y aseguró que la incertidumbre dominará al mercado en las próximas semanas, hasta las elecciones nacionales del 26 de octubre.

“El principal problema de cualquier economía es la incertidumbre. Cuando hay una mala noticia podés actuar en consecuencia; el problema es cuando no sabés cuál va a ser la noticia, entonces no sabés qué decisión tomar. Eso es lo que está pasando ahora”, señaló en declaraciones a FM Aries.

Según explicó, la presión sobre el dólar continuará durante las próximas 16 ruedas cambiarias, ya que “el mercado estuvo tanteando en qué momento iba a intervenir el Banco Central. Esa presión compradora va a seguir hasta las elecciones”.

Dapena también se refirió a la reciente medida del BCRA que prohíbe la venta de dólares a través de billeteras virtuales. Al respecto, aclaró: “Nunca estuvieron autorizadas para operar.

"Lo que hizo el Banco Central fue recordar que solo los bancos y casas de cambio pueden vender dólar oficial”

En cuanto al apoyo anunciado por Estados Unidos a la Argentina, sostuvo que fue un mensaje hacia los grandes inversores: “Lo importante no es tanto para la gente común, sino para el mercado. Lo que dijo el Tesoro norteamericano fue: si quieren comprar, compren, pero sepan que el Banco Central argentino no se va a quedar sin dólares. Ese mensaje busca evitar que se dispare la cotización”.

