"La economía se volvió cortoplacista", sostuvo Dapena

Luego de la elección legislativa en la Provincia de Buenos Aires, el economsita Lucas Dapena, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta (UCASal) realizó un exhaustivo analisís del panorama a través de ElTribuno.

El especialista explicó que el oficialismo quedó expuesto por su debilidad política, es que "la debilidad que tiene el Gobierno es el músculo político para llevar adelante una gestión, y esa debilidad este domingo quedó en evidencia".

Impacto económico y político

La elección dejó al descubierto errores de gestión y armado político, "el gobierno creyó que no eran temas importantes para el electorado, pero la gente demostró que sí lo eran".

Por el lado económico, sostuvo que existe un consenso en que el equilibrio fiscal va en la dirección acertada. Sin embargo, se plantea un gran desafíio, es que "el mercado duda de si el gobierno tendrá el músculo político necesario para avanzar".

Cortoplacismo

El principal problema actual es la incertidumbre hasta las elecciones nacionales de octubre. El gran logro del Gobierno era haber dado previsibilidad con una moneda estable. Con este resultado, la economía se volvió cortoplacista. Hoy un industrial ya no puede proyectar a largo plazo y las altas tasas de interés encarecen el crédito, explicó.

De acuerdo a su visión, el uso de las suba de las tasas como herramientas de corto plazo ya no alcanza y es que "lo que venía funcionando hasta el viernes, ahora no sirve porque todo se vuelve más caro".

Finalmente, consideró que la incertidumbre política se disipará tras los comicios de octubre: “Siempre en economía el problema no es la mala noticia, sino no saber si es buena o mala".

Dapena moderará este jueves el ciclo Hablemos de lo que se viene, bajo el lema Industria en clave electoral.