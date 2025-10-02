Dormía y ni se enteró que le habían robado, la policía lo despertó para avisarle

El 27 de septiembre de 2025 a las 4.58 am operadores del Centro de Videovigilancia realizaban patrullaje virtual cuando detectaron a dos hombres sustraer el celular a un sujeto dormido en un banco de calle Balcarce.

Inmediatamente el Centro de Coordinación Operativa derivó el caso a las patrullas motorizadas de la zona. En tanto se hacía un seguimiento virtual del desplazamiento de los causantes en sentido sur. Fueron detenidos en Entre Ríos al 700.

Eran hombres de 24 años con domicilio en Villa Lavalle, y otro de 36, quien aportó un domicilio falso. Se trataba de una persona en situación de calle. Se recuperó el celular. Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías.

En tanto patrullas del corredor Balcarce asistieron a la víctima, estaba alcoholizado durmiendo en la vía pública. Se le informó sobre la sustracción del celular y se lo acompañó a radicar la denuncia. Recuperó el teléfono.