Embarcación: Golpearon a una vecina dentro de su casa para robarle el celular

Sociedad03/09/2025
541462789_1178736414291729_3547710179664983869_n

La inseguridad vuelve a golpear con fuerza en Embarcación. En las últimas horas, una vecina fue víctima de un violento robo dentro de su propio domicilio, ubicado en pleno casco céntrico de la ciudad.

roboViolento robo a una panadería en Tartagal

Según informaron testigos, un delincuente ingresó por el frente de la vivienda y sorprendió a la mujer mientras se encontraba en el interior. Sin mediar palabra, la atacó a golpes en la cabeza con el objetivo de arrebatarle el celular.

El hecho no pasó a mayores gracias a la reacción del hijo de la víctima, quien  salió en defensa de su madre con un machete en mano, logrando ahuyentar al agresor.

Los vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la creciente ola de robos. Señalaron que en la esquina de 9 de Julio y Vuistaz también se produjo recientemente un ingreso delictivo al colegio Solano, lo que incrementa el temor entre la comunidad.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día