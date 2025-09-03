Embarcación: Golpearon a una vecina dentro de su casa para robarle el celular

La inseguridad vuelve a golpear con fuerza en Embarcación. En las últimas horas, una vecina fue víctima de un violento robo dentro de su propio domicilio, ubicado en pleno casco céntrico de la ciudad.

Según informaron testigos, un delincuente ingresó por el frente de la vivienda y sorprendió a la mujer mientras se encontraba en el interior. Sin mediar palabra, la atacó a golpes en la cabeza con el objetivo de arrebatarle el celular.

El hecho no pasó a mayores gracias a la reacción del hijo de la víctima, quien salió en defensa de su madre con un machete en mano, logrando ahuyentar al agresor.

Los vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la creciente ola de robos. Señalaron que en la esquina de 9 de Julio y Vuistaz también se produjo recientemente un ingreso delictivo al colegio Solano, lo que incrementa el temor entre la comunidad.