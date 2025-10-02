Cachi: La Policía recuperó una motocicleta robada

Esta mañana, efectivos de la Sección Motoristas de Emergencias Policiales de Payogasta realizaban un patrullaje preventivo en el barrio San Nicolás de Cachi cuando, al fiscalizar motocicletas estacionadas en la vía pública, detectaron que una de ellas tenía pedido de secuestro por robo.

El rodado fue incautado y su poseedor, un hombre mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia.

En el hecho intervino la Fiscalía Penal correspondiente.