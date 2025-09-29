Salta firmó un convenio con Mendoza para crear un paquete turístico basado en el vino

En el marco del Día Mundial del Turismo y durante el cierre de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Salta volvió a destacarse con un stand que atrapó a miles de visitantes.

La provincia presentó propuestas culturales, gastronómicas e innovadoras que dejaron a "La Linda" en el centro de la escena turística nacional.

Según datos oficiales, solo el fin de semana la feria recibió cifras récord: 65 mil personas el sábado y 68 mil el domingo, lo que convirtió al espacio de Salta en uno de los más concurridos. El gran momento llegó con la presentación del Chaqueño Palavecino, quien estuvo casi tres horas sobre el escenario y generó un furor entre los presentes.

“La gente estaba muy contenta, lo que pasó con el Chaqueño fue increíble”

Lía Rivella, presidenta de las agencias de turismo de Salta, en diálogo con Informate Salta, contó que, junto a la ministra de Turismo de Salta y la presidenta del Ente de Turismo de Mendoza, se firmó un convenio de colaboración para crear un paquete turístico basado en el vino.

La idea es aprovechar las rutas aéreas que unen a ambas provincias y ofrecer la propuesta tanto en el mercado nacional como en el internacional.

La participación salteña tuvo además un reconocimiento especial, lo que refuerza la visibilidad de la provincia como destino turístico emergente y consolidado a la vez. “Sacamos una mención especial para Salta, está bueno para que se visibilice”, señaló Rivella.

Si bien admitió que factores como las fluctuaciones del dólar afectan momentáneamente las decisiones de viaje, Rivella remarcó que estos espacios son vitales para seguir mostrando todo lo que ofrece la provincia. “Fue increíble la convocatoria, el balance es más que positivo”, concluyó.