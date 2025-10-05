Servicio puerta a puerta, pero de balas: Gendarmería interceptó la encomienda

En un operativo realizado en el puesto de control “Gendarme Fermín Rolón”, sobre la Ruta Nacional N.º 11 en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, personal de Gendarmería Nacional descubrió una importante cantidad de municiones y pólvora que eran transportadas dentro de encomiendas. El hallazgo se produjo durante la inspección de un vehículo de paquetería proveniente de Villa Celina, provincia de Buenos Aires, con destino final en Clorinda.

El procedimiento tuvo lugar el 3 de octubre de 2025, cuando efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda” realizaron el control físico y documentológico de un utilitario perteneciente a una empresa de envíos. Durante la revisión, el paso de varias cajas por el escáner de la Fuerza llamó la atención del suboficial a cargo, quien observó en pantalla material inorgánico con dimensiones similares a proyectiles. Ante la sospecha, se dio aviso inmediato a la Fiscalía Federal N.º 2 de Formosa, que ordenó la apertura de los bultos.

Dentro de las cajas se encontraron un total de 10.440 municiones de distintos calibres y tres frascos de pólvora sin humo. Según estimaciones oficiales, el valor total del material secuestrado asciende a 16.585.000 pesos.

El magistrado interviniente dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos hallados, en el marco de una causa por infracción a la Ley N.º 20.429, que regula la fabricación, transporte y comercialización de armas y explosivos en todo el país. Gendarmería Nacional continúa con las tareas investigativas para determinar el origen del envío y su destino final, ante la posibilidad de que se trate de una red de tráfico ilegal de armamento.