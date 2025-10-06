Muerte de Sofía Benítez: “Quiero que se haga justicia, a mi hija le hicieron daño”

La partida de Sofía Benítez sigue bajo incertidumbres más que certezas, en un caso donde interviene la Fiscalía Penal de la Unidad de Femicidios.

El lunes pasado, la joven de 25 años fue trasladada del centro de salud de Villa Primavera al hospital San Bernardo donde fue su deceso aún por causas que se buscan determinar.

Marcial Benítez, padre de Sofía en diálogo con FM Profesional habló sobre el hecho y fue contundente: “Confío en la fiscal Sodero que está a cargo y quiero que se haga justicia, a mi hija le hicieron daño”.

Informó El Tribuno que habló con el padre de la joven, que dijo que su hija solicitó un préstamo de $100.000, que, según él, le habrían prestado hombres de nacionalidad colombiana. Su hija vivía con él en B° Los Tarcos, zona sur de la ciudad, y señaló: "Desconozco por qué alquiló el departamento".

Pocos minutos después de bajar del edificio, en Belgrano al 600, según el padre, el teléfono de Sofía dejó de emitir señal y no volvió a aparecer: "La engañaron para que bajara del departamento, estoy seguro", aseguró el padre.

A su vez, dijo desconocer si se tratarían de personas de nacionalidad colombiana quienes llevaron a su hija hasta el centro de salud.