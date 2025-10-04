"Ella apareció descalza": Dolor e incógnitas por la muerte de una joven de 25 años

Sofía B., de 25 años, falleció en la madrugada de este sábado tras permanecer varios días internada en el hospital San Bernardo. La joven había sido trasladada de urgencia el lunes desde el Centro de Salud de Villa Primavera, y la fiscalía investiga si hubo participación de terceros en las circunstancias que derivaron en su muerte.

El caso comenzó a inicios de la semana, cuando la joven fue llevada en un vehículo particular al centro asistencial por dos hombres. De acuerdo con la información difundida, su ingreso causó preocupación entre el personal médico debido a la gravedad del cuadro clínico. Ante la falta de respuesta a los tratamientos iniciales, fue derivada al hospital San Bernardo, donde quedó internada con pronóstico reservado.

Tras varios días en terapia intensiva, su estado empeoró y finalmente falleció durante la madrugada de este sábado. Su deceso generó conmoción en la comunidad de Villa Primavera y encendió una investigación judicial a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones a testigos y el análisis de los resultados toxicológicos.

De acuerdo con el testimonio de una amiga, los estudios médicos habrían detectado cocaína y otra sustancia no identificada en el organismo de Sofía. Sin embargo, la joven descartó que se tratara de una sobredosis y aseguró públicamente que su amiga fue atacada: “Ella apareció descalza, sin su mochila, sin nada. La mataron”, expresó en redes sociales.

El entorno de la víctima también denunció amenazas previas y posibles conflictos con clientes de nacionalidad colombiana, lo que amplía las líneas de investigación que sigue la fiscalía.

Mientras tanto, se aguardan los resultados finales de las pericias y la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento y establecer si efectivamente hubo intervención de terceros.