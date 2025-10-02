Misterio en Villa Primavera: Una mujer fue internada de urgencia, investigan el caso

La Unidad de Femicidios de Salta investiga un caso ocurrido el lunes pasado, cuando una mujer fue trasladada en grave estado de salud a un centro asistencial y luego derivada al hospital San Bernardo, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet tomó intervención tras el reporte de una mujer que fue llevada en un vehículo particular por dos hombres con quienes habría estado reunida al Centro de Salud de Villa Primavera. Dada su condición, fue derivada de urgencia al hospital.

La Unidad de Investigación UGAP, a pedido de la fiscal, analizó cámaras de seguridad, tomó declaraciones y realizó otras diligencias para reconstruir lo sucedido. De esta manera, se identificó a los dos hombres que trasladaron a la mujer y, con la información que aportaron, también se logró establecer su identidad y contactar a sus padres.

Sodero Calvet señaló que se están cumpliendo todas las medidas necesarias para esclarecer el caso y que se espera la evolución médica de la paciente.