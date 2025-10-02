Misterio en Villa Primavera: Una mujer fue internada de urgencia, investigan el caso

Justicia02/10/2025
hospital pasillo san bernardo

La Unidad de Femicidios de Salta investiga un caso ocurrido el lunes pasado, cuando una mujer fue trasladada en grave estado de salud a un centro asistencial y luego derivada al hospital San Bernardo, donde permanece internada con pronóstico reservado.

jTriple femicidio: "Pequeño J" cayó porque una de sus novias lo entregó

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet tomó intervención tras el reporte de una mujer que fue llevada en un vehículo particular por dos hombres con quienes habría estado reunida al Centro de Salud de Villa Primavera. Dada su condición, fue derivada de urgencia al hospital.

intento de femicidioIntento de femicidio: El atacante estaba condenado, pero le habían dado libertad condicional

La Unidad de Investigación UGAP, a pedido de la fiscal, analizó cámaras de seguridad, tomó declaraciones y realizó otras diligencias para reconstruir lo sucedido. De esta manera, se identificó a los dos hombres que trasladaron a la mujer y, con la información que aportaron, también se logró establecer su identidad y contactar a sus padres.

Sodero Calvet señaló que se están cumpliendo todas las medidas necesarias para esclarecer el caso y que se espera la evolución médica de la paciente.

